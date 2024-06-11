На Родриго претендует два европейских гранда. Но Гоэс намерен бороться за место в «Мадриде»

После того, как было объявлено о переходе Мбаппе в «Мадрид», трансферный интерес к Родриго возрос. Теперь ясно, что бразильцу придется конкурировать за место в старте со звездным новичком «сливочных».

Как пишет Marca, Гоэсом интересуются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Клубы даже сделали футболисту выгодные предложения. Но Родриго тверд в своем намерении остаться в «королевском клубе», добавляет издание.

Бразилец несколько раз публично подчеркивал, что хочет играть за «Реал». Он готов к конкуренции, готов бороться за свое место в составе даже после прихода Мбаппе.

Родриго точно останется в «Мадриде» минимум на сезон. Окружение вингера повторяет, что футболист хочет понять, каким будет «мегапроект «Реала», включающий в себя Мбаппе. Дальнейшее будущее бразильца будет зависеть и от того, сколько времени он получит в сезоне-2024/25.

В минувшей кампании 23-летний вингер провел за «сливочных» 51 матч во всех турнирах, он забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

Гоэс стал третьим футболистом «Мадрида» с наибольшим количеством игрового времени в сезоне (3 801 минута), уступив лишь Феде Вальверде и Рюдигеру. Его контракт с «королевским клубом» рассчитан до июня 2028 года.

По вашему, как сложится карьера Родриго в «Реале»?