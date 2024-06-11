Пеп Гвардиола: «Реал» всегда силен, с Мбаппе или без него»

Менеджер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оказал сильнейшую поддержку «Реалу» после того, как клуб подписал контракт с Килианом Мбаппе.

Когда его спросили, сделает ли подписание француза «Лос Бланкос» еще сильнее, он ответил: «С Мбаппе или без него, «Реал» всегда силен.

«Это соперник, которого нужно победить в Лиге чемпионов, нет никаких сомнений в том, что они являются фаворитами номер один».

В прошлом сезоне «Реал» продемонстрировал, насколько хороши они могут быть даже без такой «суперзвезды», как Мбаппе.