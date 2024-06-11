«Реал» получил жалобу от посольства Китая: фанаты клуба оскорбили китайского ведущего 📹

Мадридский «Реал» оказался втянут в скандал после победы в финале Лиги чемпионов над дортмундской «Боруссией».

Посольство Китая в Испании направило клубу жалобу, в которой утверждается, что некоторые из болельщиков «сливочных» оскорбляли на расовой почве китайского ведущего после игры возле «Уэмбли».

В сети завирусилось видео - к мадридистам подошел китайский футбольный ведущий, он просто хотел получить их реакцию на победу «Мадрида» в финале, пара фанатов спросила, не из Кореи ли он.

Когда мужчина ответил, что он китаец, фанаты «Реала» начали скандировать вульгарную кричалку, указывающую на желание вступить в сексуальные отношения с китаянками.

Песенка была явно расистской, и «Реал Мадрид» выразил тревогу по поводу этого инцидента. Клуб ответил китайскому посольству, что не одобряет подобного поведения и категорически против расизма.

«Реал Мадрид» также отметил в своем заявлении, что это «единичный инцидент с участием отдельного болельщика, который никоим образом не отражает ценности и принципы клуба или большинства его болельщиков».

«Реал Мадрид» активно борется с расизмом после его активного проявления в адрес Винисиуса в Испании.