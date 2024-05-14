🎥 Отец Беллингема поднял сыну настроение перед матчем с «Алавесом». Семья наблюдает за игрой Джуда с трибун «Бернабеу»

«Мадрид» подошел к матчу с «Алавесом» уже в статусе чемпиона Испании. Лига планировала наградить «сливочных» в предыдущем туре – после игры с «Гранадой», которая могла покинуть высший дивизион после встречи с «королевским клубом».

«Реал» не хотел устраивать праздник на стадионе команды, которая лишится прописки в испанском первенстве, а потому попросил Королевскую испанскую футбольную федерацию перенести церемонию награждения на матч с «Алавесом». Лига одобрила эту просьбу , а «сливочные» получили возможность отметить титул на родном стадионе.

В особенный день с трибун «Бернабеу» игроков поддержат их близкие. К Беллингему приехала вся семья: родители и младший брат Джоб.

Еще до матча отец Джуда, Марк, немного поднял сыну настроение. Когда англичанин заметил на трибунах родных, Марк изобразил фирменное празднование старшего сына. Игрок «Мадрида» широко улыбнулся и сфотографировал близких.

Скромный жест папы точно дал Беллингему заряд уверенности. Уже на 10-й минуте матча с «Алавесом» он открыл счет после передачи Крооса. Вскоре Винисиус увеличил преимущество «Мадрида», а Вальверде под занавес тайма забил третий мяч «сливочных» – голевую Феде отдал Джуд.

Что же будет во втором тайме?