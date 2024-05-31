Как будет выглядеть атака «Реала» в следующем сезоне? Без Родриго, но с Мбаппе и вариативностью справа
По слухам, «Манчестер Сити» нацелился на Родриго.
Как будет выглядеть команда Карло Анчелотти без главного джокера в ЛЧ в следующем сезоне? Давайте посмотрим.
Федерико Вальверде, скорее всего, будет играть правого вингера – но теперь чаще. Очевидно, что Килиан Мбаппе займет место девятки, а Винисиус будет поддерживать его слева.
Другой вариант на правый фланг – Арда Гюлер (это его естественная позиция), оставив Феде в центре полузащиты.
❓ Как бы вы отнеслись к уходу Родриго этим летом?
Ни о чём