Как будет выглядеть атака «Реала» в следующем сезоне? Без Родриго, но с Мбаппе и вариативностью справа

По слухам, «Манчестер Сити» нацелился на Родриго.

Как будет выглядеть команда Карло Анчелотти без главного джокера в ЛЧ в следующем сезоне? Давайте посмотрим.

Федерико Вальверде, скорее всего, будет играть правого вингера – но теперь чаще. Очевидно, что Килиан Мбаппе займет место девятки, а Винисиус будет поддерживать его слева.

Другой вариант на правый фланг – Арда Гюлер (это его естественная позиция), оставив Феде в центре полузащиты.

❓ Как бы вы отнеслись к уходу Родриго этим летом?