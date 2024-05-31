Надаль, Дженифер Лопес и другие. Кого из звезд мы можем увидеть на финале Лиги чемпионов

Будучи одним из крупнейших клубов мира, «Реал Мадрид» обладает огромной армией фанатов и среди знаменитостей. Некоторые из них являются ярыми мадридистами, некоторые – не очень, но вот звезды, которые уже наверняка приобрели билеты на финал Лиги чемпионов.

Итак, вот кого мы можем увидеть на трибунах «Уэмбли» завтра вечером.

Рассел Кроу

Австралийский актер не был большим поклонником футбола, пока в 2010 году не приехал в Вальдебебас. «У меня есть регбийная команда в Австралии, и всегда интересно посмотреть, как работают другие клубы, особенно крупнейшие в мире», – сказал он журналистам после встречи с Криштиану Роналду и его товарищами по команде.

Рафаэль Надаль

Несмотря на то что дядя Рафы Надаля провел восемь сезонов в «Барселоне», легендарный теннисист – давний мадридист и частый гость «Сантьяго Бернабеу».

Фернандо Алонсо

Двукратный чемпион мира Формулы-1 на самом деле болеет за два клуба – за родной «Овьедо» и мадридский «Реал». «Я родился в Овьедо, болею за «Овьедо», но немного больше склоняюсь к мадридскому «Реалу». Если бы я был футболистом, то хотел бы играть за «Реал Мадрид», команду, которую я поддерживаю и люблю», – рассказывал испанец. А однажды Алонсо сказал:

«Гонять за McLaren – все равно что играть за мадридский «Реал».

Дженнифер Лопес

Все выглядят хорошо в футболке «Реал Мадрида», и Джей Ло тоже. Дженнифер также была замечена на нескольких матчах «Реала», так что мы вполне можем увидеть ее на «Уэмбли».

Вигго Мортенсен

Звезда фильмов «Властелин колец» и «Капитан Алатристе» болеет за мадридский «Реал» и аргентинский «Сан-Лоренсо де Альмагро». Мало кто сомневается, что завтра он будет в Лондоне.

Интересно, что шведский актер категорически против трансфера Килиана Мбаппе. «Нам не нужен Мбаппе в «Реале», – сказал он в интервью Marca. «Я думаю, что с Беллингемом и Родриго у нас есть все, что нам нужно, а Мбаппе не нужен. Он должен был приехать сюда еще два года назад. Сейчас уже слишком поздно».

Робби Уильямс

Поп-звезда дружит с Тони Кроосом и восхищается мадридским «Реалом». «Реал Мадрид» заставил меня почувствовать себя маленьким, как будто у меня маленький пенис. Футбол – моя религия, и мне не нравится, что есть боги больше моего», – сказал он в интервью Goal в 2019 году.

Бонус: Гарет Бэйл

«Здорово, что на меня не будет оказываться давление и ожидание», – сказал Бэйл в интервью Guardian. «Я буду наслаждаться событием, не находясь в этой скороварке.

Это единственное соревнование, которое ценится больше других, на котором мы сосредотачиваемся каждый год. Мы всегда находим способ вернуться в игру и выиграть ее. Это та самая аура: «Реал Мадрид» и кубок Лиги чемпионов. Команды боятся играть с «Реалом», а это очень важно».