Фанаты «Мадрида» отправились на финал ЛЧ на самолете с ливреей «Барселоны». Как так получилось?

Некоторые болельщики «Мадрида» сильно удивились, когда прибыли в местный аэропорт и увидели, что полетят переживать за любимую команду на самолете, у которого ливрея в цветах «Барселоны».

Все дело в том, что авиакомпания Vueling недавно подписала спонсорский договор с женской командой «Барсы». Ситуация довольно ироничная, если учесть, что Barca Femeni − очень успешная и недавно взяла очередной требл.

Сосьо «Барсы» Марк Мартинес пошутил, что «Мадрид» еще никогда так не был близок к треблу. «Королевскому клубу» еще предстоит выиграть три главных трофея за сезон, тогда как их соперники из «Барсы» и его женского подразделения уже делали это несколько раз.

Мадридисты успешно отправились в Лондон, где 1 июня местный стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Дортмундом».