Лига пошла навстречу «Мадриду». Из уважения к «Гранаде» «сливочные» просили перенести вручение чемпионского трофея

«Мадрид» в 36-й раз стал чемпионом Испании. «Королевский клуб» завоевал очередной титул за четыре матча до завершения Ла Лиги. «Реал» победил «Кадис» в 34-м туре, поражение «Барсы» в параллельной игре позволило «сливочным» досрочно оформить чемпионство.

По понятным причинам «королевский клуб» пока не получил свой трофей. Изначально лига планировала вручить «сливочным» награду в матче 35-го тура против «Гранады». Но планы нарушил моральный аспект.

«Гранада» с огромной вероятностью покинет Ла Лигу после встречи с «Мадридом». «Королевский клуб» не хочет устраивать праздник на стадионе команды, которую по стечению обстоятельств отправит в Сегунду.

Уважение к сопернику – это, конечно, похвально. Но, согласитесь, команде наверняка будет приятнее получить награду на «Сантьяго Бернабеу» и отметить победу в чемпионате вместе со своими болельщиками. После игры с «Гранадой» «Мадрид» как раз ждет домашний матч против «Алавеса».

«Сливочные» обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести награждение. По сведениям Marca, лига пошла навстречу чемпионам. Издание COPA, также сообщает, что награждение состоится 14 мая после игры с «Алавесом».

Чемпионский парад состоится 12 мая. Сейчас клуб сосредоточен на предстоящей ответной встрече с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. Игра с Рекордмайстером пройдет на «Бернабеу» 8 мая.