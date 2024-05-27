Винисиус: «Я никогда не боялся потерять мяч – именно поэтому я в финале»

К Винисиусу приковано множество взглядов, в том числе во время открытого медиа-дня «Мадрида» в преддверии финала Лиги чемпионов.

«В «Мадриде» мы всегда нацелены на победу. Надеюсь, что смогу забить, но главное, чтобы мы выиграли – в этом радость от футбола», - заявил бразилец.

«Нужно наслаждаться моментом, потому что подобное не так часто происходит…хотя в «Мадриде» все-таки довольно часто, но это ненормально! Играть против немецких клубов сложно, мы должны выйти на поле подготовленными, чтобы провести уникальный матч и показать сильную игру с первых минут».

«Начало сезона было непростым из-за травм, но я смог вернуться и сейчас сильнее, чем раньше. Я никогда не боялся потерять мяч – именно поэтому я в финале. Я всегда пытаюсь забить и если несколько раз попадаю в ворота, то это меняет ход матча».