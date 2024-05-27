Рюдигер дружески бьет Роберто Карлоса и дает громкое обещание мадридистам😂

Антонио Рюдигер остается собой во время пресс-день «Реала» перед финалом Лиги чемпионов.

Рюдигер начал бить легенду клуба Роберто Карлоса по спине в качестве своеобразного приветствия.

Защитник дал большое обещание болельщикам «Реала».

«Привет Мадридисты! Мы собираемся победить в субботу! Вперед!», - заявил Рюдигер.

«У меня много друзей в Дортмунде, но моя работа — побеждать с «Реалом», — добавил немец.

Рюдигер был одним из лучших игроков «Реала» в этом сезоне и одним из самых ярких персонажей.