Рюдигер дружески бьет Роберто Карлоса и дает громкое обещание мадридистам😂
Антонио Рюдигер остается собой во время пресс-день «Реала» перед финалом Лиги чемпионов.
Рюдигер начал бить легенду клуба Роберто Карлоса по спине в качестве своеобразного приветствия.
Защитник дал большое обещание болельщикам «Реала».
«Привет Мадридисты! Мы собираемся победить в субботу! Вперед!», - заявил Рюдигер.
«У меня много друзей в Дортмунде, но моя работа — побеждать с «Реалом», — добавил немец.
Рюдигер был одним из лучших игроков «Реала» в этом сезоне и одним из самых ярких персонажей.