Как будет выглядеть платежная ведомость «Реала» с Мбаппе? Килиан согласился снизить зарплату

Килиан Мбаппе сразу же станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала», сообщает Sky Sports.

«Мадрид» готов платить французу 15 миллионов евро в сезон. Хотя это значительно меньше, чем Килиан зарабатывал в «ПСЖ», он все равно станет самым высокооплачиваемым игроком в «Мадриде», ведь сейчас никто в клубе не зарабатывает больше 12 миллионов евро.

Мбаппе, скорее всего, уже в июле подпишет контракт с «Реалом» на правах свободного агента.