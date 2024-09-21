«Реал», «Интер» и «Атлетико» следят за Гасьоровски из «Валенсии». Отступные за 19-летнего защитника – 45 млн евро
«Реал» заинтересован в подписании Ярека Гасьоровски.
По данным As, мадридцы следят за 19-летним защитником. Его трансфер стал бы стратегически важным.
Футболист юношеской сборной Испании также привлек внимание «Интера», «Атлетико» и «Зальцбурга».
Договор с Гасьоровски предусматривает отступные в размере 45 млн евро. Когда он проведет 20 матчей за команду, контракт автоматически будет продлен на год, а сумма возрастет.
На счету защитника 14 игр в Ла Лиге и одна желтая карточка. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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