«Реал», «Интер» и «Атлетико» следят за Гасьоровски из «Валенсии». Отступные за 19-летнего защитника – 45 млн евро

«Реал» заинтересован в подписании Ярека Гасьоровски.

По данным As, мадридцы следят за 19-летним защитником. Его трансфер стал бы стратегически важным.

Футболист юношеской сборной Испании также привлек внимание «Интера », «Атлетико » и «Зальцбурга ».

Договор с Гасьоровски предусматривает отступные в размере 45 млн евро. Когда он проведет 20 матчей за команду, контракт автоматически будет продлен на год, а сумма возрастет.

На счету защитника 14 игр в Ла Лиге и одна желтая карточка. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .