«Люди смеялись надо мной, а теперь посмотрите». Куртуа – о плотном календаре и забастовке футболистов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа солидарен с Родри: недавно полузащитник «Ман Сити» высказался о возможной забастовке футболистов из-за насыщенного расписания: «Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».

Куртуа напомнил, что поднимал этот вопрос еще три года назад:

«Родри прав. Матчей много. Болельщик хочет видеть лучшее, и нам нужно найти баланс. Игр слишком много, травм все больше.

С Лигой наций и клубным ЧМ игр еще больше. Люди говорят, что мы зарабатываем много денег, что мы не можем жаловаться. Это правда, но нам нужно найти баланс, потому что лучшие не всегда смогут играть.

Сокращение игр и зарплат? Одно с другим не связано. Я думаю, что у клубов достаточно доходов, чтобы платить зарплаты. В 2021 году я сказал, что Лига Наций — это слишком и что нам не нужно играть. Люди смеялись надо мной, а теперь посмотрите».