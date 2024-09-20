Кто такая Лус Мендес? Очаровательная девушка Браима Диаса

Браим Диас встречается с испанской актрисой Лус Мендес уже несколько лет. Ее имя в переводе с испанского означает «свет», так что можно сказать, что она буквально озаряет его мир.

Только посмотрите на нее!

Хотя пара не любит делиться моментами совместной жизни в соцсетях, они не стесняются появляться на публике вместе.

Недавно Диас и Мендес появились на премьере документального фильма Тибо Куртуа в Мадриде.

Лус также присутствовала на праздновании 15-й победы «Реала» в Лиге чемпионов в июне.