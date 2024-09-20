«Реал» уравнял зарплаты Беллингему, Винисиусу и Мбаппе чтобы избежать конфликтов. Сколько сейчас получают?

Джуд Беллингем и Винисиус получили значительное повышение зарплаты после прихода Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», сообщает OK Diario.

Мбаппе зарабатывает 15 миллионов евро в год, в то время как Беллингем и Винисиус получали по 10 миллионов евро. Чтобы предотвратить конфликты между суперзвездами, «Реал» сделал бразильцу и англичанину прибавку к зарплате в размере пяти миллионов евро.

Пока все хорошо: трио не жадничает в опасных моментах и даже делит пенальти. Мабппе забил 5 мячей в 7 матчах за «Мадрид».