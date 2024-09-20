«А где буква С?» Куртуа высказался о тройке «Реала» БМВ и недовольстве Родриго

Тибо Куртуа высказался о новой нашумевшей аббревиатуре БМВ (Беллингем, Мбаппе, Винисиус) в мадридском «Реале». Все началось с Родриго: он публично высказал недовольство отсутствию своего имени при упоминании звезд команды.

Но важность бразильца очевидна, Джуд Беллингем даже позволил себе такой комментарий: «Только дураки забывают R».

Куртуа пошутил над словами Джуда: «Споры вокруг комментария Беллингема? А где же буква «С»? (смеется).

Журналистам хочется написать три буквы, и они делают аббревиатуру из имен Джуда, Вини и Мбаппе. Это все извне, в раздевалке мы понимаем важность Родриго, его ценят.

Ему не нужно злиться из-за этого, но если он заиграет лучше, пусть злится»