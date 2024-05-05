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😤 «Утром у нас тренировка». Анчелотти дал понять, что пока «Реал» играет в ЛЧ, праздновать титул Ла Лиги клуб не будет

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Карло Анчелотти ответил на вопрос, касательно празднований титула чемпионов Ла Лиги.

Напомним, вчера «Реал Мадрид» разгромил «Кадис», гарантировав себе чемпионский титул по итогам сезона.

«Будем ли мы праздновать титул? Утром у нас тренировка», - ответил итальянец.

Похоже, что Анчелотти полностью сосредоточен на игре с «Баварией», которая состоится уже в среду.

А может, стоит расслабиться?

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