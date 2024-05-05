😤 «Утром у нас тренировка». Анчелотти дал понять, что пока «Реал» играет в ЛЧ, праздновать титул Ла Лиги клуб не будет
Карло Анчелотти ответил на вопрос, касательно празднований титула чемпионов Ла Лиги.
Напомним, вчера «Реал Мадрид» разгромил «Кадис», гарантировав себе чемпионский титул по итогам сезона.
«Будем ли мы праздновать титул? Утром у нас тренировка», - ответил итальянец.
Похоже, что Анчелотти полностью сосредоточен на игре с «Баварией», которая состоится уже в среду.
А может, стоит расслабиться?