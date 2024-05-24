Тони Кроос собрал символическую команду – в состав попали 4 игрока «Реала», но среди них нет Бензема

На протяжении своей карьеры Тони Кроос играл бок о бок с невероятными футболистами. И некоторых из них он включил в свою символическую команду.

В состав вошли четыре игрока мадридского «Реала»: Криштиану Роналду, Лука Модрич, Серхио Рамос и Каземиро, но также была пара несколько неожиданных дополнений с более ранних этапов карьеры Тони.

Йозуа Киммих является партнером Крооса по национальной сборной, а Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Мирослав Клозе играли с ним как за мюнхенскую «Баварию», так и за сборную Германии. Самыми неожиданными именами в списке стали Гонсало Кастро и Штефан Райнартц, которые были товарищами Тони по команде в леверкузенском «Байере».

Интересно, что больше всего матчей вместе с Кроосом провел Карим Бензема, который не попал в состав.