Рауль готов попрощаться с «Кастильей»

После пяти лет у руля «Кастильи» похоже, что Рауль готов двигаться дальше. По всяком случае такая информация регулярно появляется в немецких и испанских СМИ. Согласно изданию SportBild, Рауль уже сообщил руководству о своем желании покинуть клуб.

Ранее Рауль всегда пренебрегал интересными предложениями, оставаясь в «Кастилье», в надежде получить место тренера в первой команде «Мадрида». Но сейчас Рауль намерен отправится в Германию – он хорошо знаком с Бундеслигой по выступлениям за «Шальке» и теперь хочет пойти по стопам Хаби Алонсо, добившись успеха в немецком чемпионате.

Рауля ценят не только в Германии, но и в Испании – его были бы рады видеть и в «Севилье», и в «Вильярреале». Посмотрим, где в итоге окажется легендарный футболист «Мадрида».