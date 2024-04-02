Перес хочет заменить Анчелотти на Хаби Алонсо в 2025-м. Но есть еще один вариант - с другим топ-тренером 😳
«Реал Мадрид» планирует заменить Карло Анчелотти на Хаби Алонсо в 2025 году, сообщает Relevo.
Клуб считает 42-летнего испанца идеальным кандидатом, который «идеально вписывается в будущее клуба».
Флорентино Перес был доволен новостью о том, что Алонсо останется в «Байере» еще на один сезон. Это событие входит в его планы.
«Реал Мадрид», однако, не исключает, что Анчелотти останется в клубе после 2025 года, в то время как мадридцы будут следить за статусом Зинедина Зидана.
Кого предпочтете - Зидана или Алонсо?