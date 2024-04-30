Отец Лиги чемпионов. Анчелотти имеет удивительную статистику в главном еврокубке

Гарантия далеких стадий.

В преддверие полуфинального матча Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Баварией» CBS Sports сделал инфографику, которая подтверждает силу Карло Анчелотти в этом еврокубке.

Всего Карлетто двадцать один раз вместе со своими клубами играл в ЛЧ, при этом четырнадцать раз доводил их как минимум до стадии четвертьфинала.

За эти годы он работал в «Парме», «Ювентусе», «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Баварии», «Мадриде», «Наполи» и «Эвертоне». В его активе четыре победы в Лиге чемпионов − дважды с «Миланом» и «Мадридом».

В этом сезоне именно «королевский клуб» основной претендент на очередной лигочемпионский кубок. Как думаете, получится ли у Карло?