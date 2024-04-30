Антонио Рюдигер: «Я писал в постель до 15»

Рюдигера на интервью попросили рассказать забавную историю из жизни.

«История? До 15 лет я писал в постель», — рассказал СМИ Антонио Рюдигер.

Хотя это звучит довольно странно, мы готовы закрыть глаза на (почти) все, что делает Рюдигер, лишь бы он хорошо действовал на поле!

Немец действительно один из самых забавных персонажей в футболе сейчас. Его внутриигровые выходки и веселые интервью делают его незабываемым.

31-летний игрок был одним из лучших центральных защитников мира, если не лучшим, в этом сезоне. В этом сезоне он также забил четыре гола во всех соревнованиях.