«Этот клуб − большая привилегия». Вальверде рассыпался в комплиментах к одноклубникам

«С Анчелотти я научился понимать, что игрок должен приспосабливаться к тому, что хочет тренер, − заявил в интервью AS перед матчем с «Баварией» вингер «Мадрида» Федерико Вальверде. − Я считаю, что нужно ценить то, что просит тренер. И я счастлив».

Кроме этого уругваец рассыпался в комплиментах к одному игроку «сливочных» − Тони Кроосу, упомянув еще другого.

«Мне очень нравится играть со звездой, кумиром, которым я всегда восхищался. Для меня большая честь играть рядом с ним. Я всегда буду играть там, где мне скажут. Иногда меня отдаляют от Крооса, но это значит, что я становлюсь ближе к Модричу. Этот клуб − большая привилегия».

Вальверде действительно повезло играть рядом с такими мастерами, как Кроос и Модрич. Немец и хорват входят в топ-4 игроков по количеству матчей и времени на поле, с которыми Федерико наиболее часто оказывается вместе в игре.