«Реал» уже ждет битву с «Сити» в ЛЧ: на матче с «Атлетиком» появился знаковый баннер

Уже через неделю мы это увидим.

Первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 9 апреля.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» выразил недовольство расписанием ближайших матчей команды: «Мы играем каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»

Карло Анчелотти не промолчал и прокомментировал эти слова Пепа. «Таков футбол. Я доволен тем, что у нас есть девять дней на подготовку к игре с «Сити».

Да, у нас есть небольшое преимущество. Но это не повлияет на игру. У нас есть время подготовиться к игре, и мы сделаем все, что в наших силах», – сказал главный тренер «Реала».

На матче с «Атлетиком», выигранном «Реалом» 2:0, на трибунах «Бернабеу» появился баннер с надписью: «9 апреля матч с «Сити», приходите все в белом».