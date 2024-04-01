Интересный эпизод произошел на 85-й минуте матча «Реала» и «Атлетик Бильбао» (2:0).

Джуд Беллингем прорывался в штрафную, но его свалил Иньиго Лекуэ. Казалось, очевидный фол – но судья проигнорировал.

Однако Джуд не взорвался – напротив, он сохранил спокойствие и сделал саркастический жест «мои губы запечатаны».

Похоже, полузащитник усвоил урок после удаления за нападение на судью в игре с «Валенсией» – теперь проявляет несогласие с решениями рефери спокойнее.