Артета о сезоне «Арсенала»: «Мы должны сильно гордиться. Но АПЛ не в наших руках, и это причиняет боль»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета высказался о том, что «Арсеналу» не удалось выиграть АПЛ.

Лондонский клуб занял второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 89 очков – на 2 меньше, чем «Манчестер Сити».

«Я победитель, поэтому, когда реализовать мечты не удается, требуется время.

Думаю, мы должны сильно гордиться тем, что сделали в ходе этого сезона – и в еврокубках, и в Премьер-лиге. Но в то же время это чувство разочарования от того, что кубок за победу в Премьер-лиге находится не в наших руках, причиняет боль», – сказал Артета.

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2 комментария
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2-е место и 89 очков — феноменальный результат. Без вопросов. Кучу личных клубных рекордов побили. А вот в еврокубках гордиться нечем — «Порту» были обязаны проходить, а с «Баварией» сыграли слишком осторожно и заслуженно вылетели, хотя считались фаворитами этой пары. Выход в 1/2 на «МС» или «Реал» — вот это нормальный итог был бы. А так, как получилось — ни о чем. В обоих матчах с немецким грандом «Арсенал» словно подменили. По xG оба раза «Бавария» была значительно лучше: 1,18 - 2,09 в Лондоне и 1,44 - 0,6 в Мюнхене. Неудовлетворительный результат
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