Артета о сезоне «Арсенала»: «Мы должны сильно гордиться. Но АПЛ не в наших руках, и это причиняет боль»
Микель Артета высказался о том, что «Арсеналу» не удалось выиграть АПЛ.
Лондонский клуб занял второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 89 очков – на 2 меньше, чем «Манчестер Сити».
«Я победитель, поэтому, когда реализовать мечты не удается, требуется время.
Думаю, мы должны сильно гордиться тем, что сделали в ходе этого сезона – и в еврокубках, и в Премьер-лиге. Но в то же время это чувство разочарования от того, что кубок за победу в Премьер-лиге находится не в наших руках, причиняет боль», – сказал Артета.