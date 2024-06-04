Артета о сезоне «Арсенала»: «Мы должны сильно гордиться. Но АПЛ не в наших руках, и это причиняет боль»

Микель Артета высказался о том, что «Арсеналу» не удалось выиграть АПЛ.

Лондонский клуб занял второе место в турнирной таблице , набрав 89 очков – на 2 меньше, чем « ».

«Я победитель, поэтому, когда реализовать мечты не удается, требуется время.

Думаю, мы должны сильно гордиться тем, что сделали в ходе этого сезона – и в еврокубках, и в Премьер-лиге. Но в то же время это чувство разочарования от того, что кубок за победу в Премьер-лиге находится не в наших руках, причиняет боль», – сказал .