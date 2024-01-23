🤩 Гол Эндрика принес победу Бразилии в матче квалификации к Олимпиаде. Посмотрите, как партнеры празднуют мяч нападающего «Реала»🕺🏽🕺🏽🕺🏽

Пока «Палмейрас» играет в Лиге Паулиста, Эндрик феерит в молодежной сборной Бразилии.

Будущий нападающий «Реала» уехал в команду Бразилии U23, которой предстоял матч со сверстниками из Боливии в квалификации на Олимпиаду в Париже.

Не зря - юноша забил решающий гол всего через четыре минуты после старта игры. Мяч стал единственным в матче.

17-летний нападающий ярко отпраздновал важный гол.

А партнеры присоединились.

Напомним, что летом Эндрик присоединится к мадридскому «Реалу».