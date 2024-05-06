«Любой другой на твоем месте бы сдался, но не ты». Жена Тибо Куртуа поддержала вратаря после возвращения на поле

Красавица-модель Мишель Герциг поддержала своего супруга Тибо Куртуа, вернувшегося в стартовый состав «Реала» после тяжелейшей травмы.

26-летняя Мишель поделилась в социальных сетях эмоциональным постом после победы «Мадрида» в матче с «Кадисом», в котором Тибо, пропустивший весь практически текущий сезон, сохранил ворота «сухими», и завоевания чемпионства в Ла Лиге.

«Пришло время поговорить о том, какой ты невероятный боец. 9 месяцев назад ты получил травму, которая разбила сердца всем, кто любит тебя и твой футбол. И тебе самому – потому что футбол и «Реал Мадрид» для тебя не просто работа. Но ты не сдался и стал только сильнее. Я видела, как ты работаешь каждый день, не останавливаясь. Ты много дней провел в одиночестве, не мог быть рядом с командой, ударить по мячу, в начале ты даже ходить не мог! Я никогда не видела человека с более сильным характером!

И когда ты был почти готов вернуться, то снова получил травму. Еще одна операция. Снова костыли, снова невозможность быть с командой…Любой другой на твоем месте бы сдался, но не ты. Из чего ты вообще сделан?

Теперь ты вернулся. И я не могла бы гордиться тобой больше. Ты показал нам всем, что значат сила и амбиции. Как радостно видеть тебя снова на поле, там, где ты и должен быть. Вчера ты снова всем это доказал».

Мишель пришла поддержать Куртуа вместе с его детьми от первого брака и их новорожденной дочерью Элли.