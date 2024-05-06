«Реал» просит Ла Лигу не награждать их в Гранаде – согласия пока нет

«Реал Мадрид» - чемпион Ла Лиги сезона 2023/24. Осталось только получить заслуженный трофей.

Испанская футбольная федерация намерена вручить чемпиону кубок 11 мая во время выездного матча с «Гранадой». «Мадриду» такой сценарий не нравится – клуб просит перенести церемонию награждения на 14 мая, когда будет принимать «Алавес» на «Бернабеу». Однако, решение остается за Федерацией и Ла Лигой, поэтому награда может ждать героев за 431 км от дома.

Пока еще неизвестно, состоится ли церемония награждения до матча или после. Важно, что по окончании игры «Гранада» может оказаться в Сегунде. В «Мадриде» не хотят отмечать свой трофей, если соперник попадет в бедственное положение.

«Из уважения к «Гранаде» и ее болельщикам мы не позволим, чтобы нам вручали трофей во время этого матча», - уверяют в клубе.

Одно известно точно – у это воскресенье игроки «Мадрида» смогут отпраздновать победу в чемпионате со своими болельщиками на площади Сибелес.

Если Федерация футбола Испании будет настаивать на вручении трофея в Гранаде, то «Реал Мадрид» станет первым клубом, награжденным не на своем стадионе.