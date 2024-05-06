«Реал» определился с датой чемпионского парада. Сначала отпразднуют у Сибелеса, потом – на «Бернабеу»

Мадридский «Реал» отпразднует 36-й титул чемпиона Ла Лиги в воскресенье, 12 мая, возле Сибелеса, сообщает Cope.

«Реал» устроил небольшое внутреннее празднование, но в ближайшее воскресенье клуб планирует провести его более масштабно в излюбленном Сибелесе, устроив парад.

А празднование на «Бернабеу» назначили на 26 мая, когда сыграют последний тур с «Бетисом».

Теперь все внимание «Реала» – на игре с «Баварией» в среду. Карло Анчелотти говорит, что не хочет отвлекать команду, так как все настроены сыграть в финале на «Уэмбли».