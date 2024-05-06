Шимон Марчиняк рассудит матч «Реал»-«Бавария»: смотрим статистику поляка с Королевским клубом

Польский арбитр Шимон Марчиняк рассудит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Баварией», который состоится 8 мая на «Сантьяго Бернабеу». За VAR будет отвечать его соотечественник Томаш Квятковский.

Последний раз Марчиняк работал на матче «Реала» в прошлом сезоне, когда «сливочные» на выезде уступили «Манчестер Сити» 0:4 в полуфинале Лиги чемпионов. Всего Марчиняк работал на шести матчах «Реала» в ЛЧ с общим балансом: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

❌Поражение 4:0 на «Этихаде» в сезоне 22/23.

❌Поражение 2:3 на «Бернабеу» в матче с «Челси» в сезоне 2021/22 (но «Мадрид» вышел в полуфинал)

✅Победа над «Шерифом» 0:3 в Тирасполе в сезоне 2021/22

❌Поражение 2:4 в матче с «Атлетико» в Суперкубке УЕФА в 2018 году

🤝Ничья 1:1 с «Тоттенхэмом» на «Бернабеу» в сезоне 2017/18

🤝Ничья 2:2 с «Боруссией» на Бернабеу в сезоне 2016/17

✅Победа над «Ромой» 2:0 в сезоне 2015/16 на «Бернабеу».

У поляка также есть опыт работы и на матчах «Баварии». Он трижды судил немцев в Лиге чемпионов: два матча они выиграли и один проиграли.