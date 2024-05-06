«Потратились на неудачника». В 2012-м Модрича топили испанские газеты – а он стал самым титулованным игроком «Реала»
Лука Модрич перешел в «Реал Мадрид» из «Тоттенхэма» в 2012 году за 42 миллиона евро.
Не будучи в то время первой опцией в полузащите, хорват был вынужден играть вне позиции в свой первый сезон в клубе и поэтому не мог показать лучший футбол.
Испанские СМИ быстро набросились на Лукиту, назвав его худшим приобретением года и высмеяв «Реал» за то, что они потратились на «неудачника».
Прошло двенадцать лет, и Модрич стал самым титулованным игроком клуба, завоевав 25 трофеев и «Золотой мяч». Он по-прежнему играет за «Мадрид» в 38 лет.
Он самый возрастной игрок, надевший футболку «Реала» в Ла Лиге. И он все так же хорош. Так что можно с уверенностью сказать, что испанские СМИ промахнулись.