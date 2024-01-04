Гюлер в «основе»? Смотрим вероятный состав «Реала» на матч с «Арандиной»

Сегодня «Реал Мадрид» отправится в небольшой городок Аранда-де-Дуэро, чтобы встретиться с местной командой «Арандина» в Кубке Короля.

Карло Анчелотти придется обойтись без восьми игроков, поскольку Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба, Лукас Васкес и Ферлан Менди выбыли из строя из-за травм. Кроме того, Орельен Чуамени, Винисиус и Тони Кроос будут отдыхать во время встречи.

Это прекрасная возможность для молодежи получить несколько минут игрового времени, хотя существует правило, согласно которому во время матча на поле должно быть не менее семи игроков первой команды. Карло следует иметь это в виду.

Вот как может выглядеть стартовый состав «Мадрида» сегодня вечером: