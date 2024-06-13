В «Реале» есть игрок сборной Пуэрто-Рико - он празднует голы в стиле Джуда Беллингема

Джереми де Леону всего 20 лет.

Мадридский «Реал» приобрел пуэрториканского вингера «Кастельона» Жереми де Леона в январе 2024 года. Футболист согласовал личный контракт до лета 2026 года. Игрок выступает за вторую команду «сливочных», которая выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

Ранее 19-летний де Леон выступал за основной состав «Кастельона» с лета 2022 года. Также на счету футболиста пять игр за сборную Пуэрто-Рико до 20 лет, в которых он забил пять мячей. Голы де Леон отмечает в стиле Джуда Беллингема.