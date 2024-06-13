У Вини и Эндрика одинаковое количество голов за Бразилию: одному понадобилось 30 матчей, другому - 5😲

Винисиус провел лучший сезон в своей карьере, выиграв Лигу чемпионов и подняв над головой Кубок Ла Лиги.

Бразилец является фаворитом на получение Золотого мяча 2024 года и многих других наград. Но это все на клубном уровне.

За сборную Бразилии он сыграл всего 30 матчей и до сих пор не завоевал трофеев. Его статистика пока выглядит очень печально. Вини забил всего 3 гола за сборную.

Новичок мадридского «Реала» и земляк Вини – Эндрик также забил 3 гола, но для этого ему понадобилось всего 5 матчей за национальную команду.

Кубок Америки стартует через неделю, и мы надеемся, что Винни улучшит свою статистику!