Фото дня📷 Молодые звезды «Реала» в образе супергероев Marvel🔥

Аж пять Человеков-пауков.

Джуд Беллингем, Родриго, Винисиус, а также новчики «Реала» Килиан Мбаппе и бразилец Эндрик в костюмах Человеков-пауков - это сгенерированное искусственным фото стало хитом соцсетей.

Бразилец перейдет в «Реал» этим летом за 35 млн евро, еще 25 млн в сделке предусмотрены в качестве бонусов. Контракт был подписан еще в прошлом году, клуб ждал совершеннолетия игрока. Мбаппе также подписал контракт с клубом и прибудет в Мадрид после Евро.