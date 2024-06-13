Каким может быть состав «Реала» в следующем сезоне с Мбаппе, Дэвисом и Эндриком
Летнее трансферное окно в Испании откроется всего через две недели, но состав мадридского «Реала» на следующий сезон уже формируется.
С подписанием контракта с Килианом Мбаппе и прибытием Эндрика в следующем месяце «сливочные» планируют заручиться усилением и в другом подразделении.
Сообщается, что клуб присматривается к Альфонсо Дэвису на позицию левого защитника. Говорят, что канадский специалист отклонил предложение мюнхенской «Баварии» о продлении контракта и вскоре может отправиться на «Сантьяго Бернабеу».
Давайте посмотрим, как мог бы выглядеть состав с этими тремя новыми игроками:
Да, Эндрик центральный нападающий, но в «Палмейрасе» он иногда играл на левом фланге, так что Анчелотти может поэкспериментировать с ним и в различных атакующих амплуа.
Все хорошо с вами?