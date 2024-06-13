Арда Гюлер показал в сборной свои новые бутсы - на них указана памятная дата, связанная с «Реалом»

Тот день очень важен для него, по-видимому.

«Лондон. 01/06/2024» - именно эта надпись замечена на новых бутсах полузащитника сборной Турции. Именно 1 июня в Лондоне «Реал» стал победителем Лиги чемпионов этого сезона.

8 июня тренерский штаб сборной Турции во главе с Винченцо Монтеллой огласил итоговый список из 26 футболистов, которые поедут на чемпионат Европы. Сыграет на турнире и полузащитник «Реала».