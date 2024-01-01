😱 Девушка Эндрика сопровождала новичка «Реала» в забавной футболке. На ней было четыре варианта бразильца: с кепкой, с прессом, в футболке сборной и с «Золотым мячом»

Юная звезда мадридского «Реала» Эндрик посетил благотворительный матч в Бразилии.

Главное внимание СМИ было приковано к футболке девушки нападающего - Габриэлы. Можно разглядеть, что на ней изображен Эндрик с «Золотым мячом» и в футболке сборной Бразилии.

А дальше началась настоящая атмосфера уличного футбола.

Это в генах бразильцев?

Похоже, что 17-летний Эндрик становится настоящим кумиром молодежи. А ведь он еще даже не уехал в Европу - что будет дальше?