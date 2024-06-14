«Посмотрим, что произойдет после Евро». Ферлан Менди о будущем в «Мадриде»

Контракт латераля сборной Франции Ферлана Менди с «Мадридом» рассчитан до 2025 года. Находясь в расположении сборной, футболист ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Посмотрим, что произойдет после Евро. Не думаю, что сейчас подходящий момент говорить о «Мадриде», - заявил Менди.

«Сейчас я сосредоточен на Евро. Я верю в свои силы в обороне, я стал намного сильнее в индивидуальных единоборствах», - добавил Ферлан.

29-летний Менди готовится принять участие в своем первом чемпионате Европы с Францией.