Очередной мастер-класс Крооса и феноменальная статистика. Тони уходит рано

Германия разгромила Шотландию 5:1 в стартовом матче Евро 2024. Тони Кроос провел очередной мастер-класс.

Вот статистика полузащитника за 80 минут:

- Пасы: 101/102

- Точность: 99%

- Ключевые передачи: 4

- Длинные передачи: 8/8

- Касания: 107

Теперь ясно одно: Тони слишком рано уходит. 34-летний футболист вполне мог продолжить выступать за «Реал Мадрид» еще как минимум один сезон, но решил уйти на пике. Надо ценить его последние матчи.