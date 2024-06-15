Очередной мастер-класс Крооса и феноменальная статистика. Тони уходит рано
Германия разгромила Шотландию 5:1 в стартовом матче Евро 2024. Тони Кроос провел очередной мастер-класс.
Вот статистика полузащитника за 80 минут:
- Пасы: 101/102
- Точность: 99%
- Ключевые передачи: 4
- Длинные передачи: 8/8
- Касания: 107
Теперь ясно одно: Тони слишком рано уходит. 34-летний футболист вполне мог продолжить выступать за «Реал Мадрид» еще как минимум один сезон, но решил уйти на пике. Надо ценить его последние матчи.