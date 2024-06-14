Родриго весело проводит время в Диснейленде в компании Эндрика перед стартом Кубка Америки🎢
Кубок Америки стартует в США 20 июня и продлится до 14 июля. Сборная Бразилии считается одним из фаворитов турнира.
Перед важнейшим испытанием в составе национальной сборной игрок «Мадрида» Родриго решил воспользоваться выходным днем, чтобы весело провести время в Диснейленде в компании своего отца, а также товарища по команде и теперь еще одноклубника – Эндрика.
Судя по забавным кадрам, футболистам удалось отдохнуть и перезарядить батарейки.