Adidas выпустил фантастический рекламный ролик под хит The Beatles - в главной роли, конечно же, Jude

Мощнейшее видео.

Сегодня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу, англичане впервые в истории котируются фаворитами чемпионата Европы, на их итоговый успех можно поставить за 4.30.

Второй у букмекеров идет сборная Франции (5.00), третьей – хозяйка турнира Германия (6.00). В топ-5 также входят Испания (8.50) и Португалия (9.00).

Накануне старта турнира Adidas выпустил крутейший рекламный ролик под песню «Hey Jude», главным героем видео стал, разумеется, Джуд Беллингем.