📹В «Мадриде» завелась крыса🐀 Кроос снял целый фильм о поимке коварного грызуна

Разработал тактику и загнал противника в угол.

Хавбек «Мадрида» Тони Кроос никогда не витал в облаках и не болел звездной болезнью. В среду немец выложил видео, в котором доказал, что он ближе к обычным людям, чем к суперзвездам.

Мадридистам, возможно, стало немного не по себе при виде Крооса, балансирующего на спинке стула, ведь он один из немногих полузащитников, которых обошли стороной травмы. Однако, как всегда, Тони нашел равновесие. Смысл его перфоманса был в том, что дома завелась крыса.

Немец загнал незваную гостью на полку и направил в нужную сторону, а именно в ловушку на верхнем шкафу. На видео слышно, как его жена Джессика спрашивает, не нужны ли перчатки, а сам футболист показывает, что крыса попала в ловушку.

Концовка напоминает хоррор, в котором жертва глазами полными мольбы о пощаде смотрит на своего противника.

Тони Кроос хоть и звезда «Мадрида», но это совсем не освобождает его от мелких домашних проблем, которые он решает самостоятельно.