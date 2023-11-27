«Узнал только за 20 минут до матча». Родриго заменил вылетевшего Диаса и оформил 2+1 – хотя играл с двумя повреждениями
В воскресенье Родриго был на высоте: бразилец сделал дубль и отдал голевую передачу, в результате чего «Реал» уверенно забрал три очка у «Кадиса».
Однако перед матчем инсайдеры пугали сообщениями о травмах Родриго. Бразилец подтвердил это после игры:
«За 20 минут до начала матча я узнал, что буду играть. У меня немного болел зуб, были небольшие проблемы с коленом... Но все прошло хорошо».
Родриго доказал, что он крепкий игрок, несмотря на его «детское лицо». Отец двоих детей редко получает травмы и сейчас все чаще приносит пользу «Реалу».
По словам Анчелотти, Родриго заменил Браима в стартовом составе потому, что у испанца возникли проблемы с кишечником.
Следующим матчем для «Реала» станет игра против «Наполи» в среду. Ожидается, что Родриго снова выйдет в стартовом составе и покажет магию в атаке, как это было с «Кадисом».
При том что ему всего 22 года.
В этом сезоне 14 матчей 5+4 Ла Лига, 4 матча в ЛЧ 2+1.
Прошлый сезон 34 матча Ла Лига 9+8, ЛЧ 12 матчей 5+2.
Да уж переоценный по мнению диванных экспертов спроста))