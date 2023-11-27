В воскресенье Родриго был на высоте: бразилец сделал дубль и отдал голевую передачу, в результате чего «Реал» уверенно забрал три очка у «Кадиса».

Однако перед матчем инсайдеры пугали сообщениями о травмах Родриго. Бразилец подтвердил это после игры:

«За 20 минут до начала матча я узнал, что буду играть. У меня немного болел зуб, были небольшие проблемы с коленом... Но все прошло хорошо».

Родриго доказал, что он крепкий игрок, несмотря на его «детское лицо». Отец двоих детей редко получает травмы и сейчас все чаще приносит пользу «Реалу».

По словам Анчелотти, Родриго заменил Браима в стартовом составе потому, что у испанца возникли проблемы с кишечником.

Следующим матчем для «Реала» станет игра против «Наполи» в среду. Ожидается, что Родриго снова выйдет в стартовом составе и покажет магию в атаке, как это было с «Кадисом».