Говорит Мадрид
Блог

«Узнал только за 20 минут до матча». Родриго заменил вылетевшего Диаса и оформил 2+1 – хотя играл с двумя повреждениями

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Браим Диас Браим Диас
Родриго Родриго
Футбол Футбол

В воскресенье Родриго был на высоте: бразилец сделал дубль и отдал голевую передачу, в результате чего «Реал» уверенно забрал три очка у «Кадиса».

Однако перед матчем инсайдеры пугали сообщениями о травмах Родриго. Бразилец подтвердил это после игры:

«За 20 минут до начала матча я узнал, что буду играть. У меня немного болел зуб, были небольшие проблемы с коленом... Но все прошло хорошо».

Родриго доказал, что он крепкий игрок, несмотря на его «детское лицо». Отец двоих детей редко получает травмы и сейчас все чаще приносит пользу «Реалу».

По словам Анчелотти, Родриго заменил Браима в стартовом составе потому, что у испанца возникли проблемы с кишечником.

Следующим матчем для «Реала» станет игра против «Наполи» в среду. Ожидается, что Родриго снова выйдет в стартовом составе и покажет магию в атаке, как это было с «Кадисом».

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tayriz
Месяц назад в комментах, помоему к трансферной стоимости игроков, примерно 90% писали что Родриго переоценный баст, который и близко не стоит 100млн 😅
При том что ему всего 22 года.
В этом сезоне 14 матчей 5+4 Ла Лига, 4 матча в ЛЧ 2+1.
Прошлый сезон 34 матча Ла Лига 9+8, ЛЧ 12 матчей 5+2.
Да уж переоценный по мнению диванных экспертов спроста))
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jaska_1324
Ответ Sergy Grand
отец двоих детей??
да, несмотря на свой возраст он женат, и у него есть 2 детей, хотя этого многие не знают и бывают в шоке, потому что у него реально детское лицо
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QUIKSILVER
Ответ Sergy Grand
отец двоих детей??
Отец Месси и ригоберки, всё правильно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Azamat Yekizhanov
У Диаса понос по русски говоря
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergy Grand
отец двоих детей??
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Havana Club
Все таки Родриго лучше всего играет на той же позиции, что и Виннисиус
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Родриго молодец - оправился от удушающего приёма многократного обладателя ЗМ👏👏👏
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Knyaz Dadiani
значит модрич дедушка )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Azat Umarov
Ответ Sergy Grand
отец двоих детей??
да если не ошибаюсь у него двойняшки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flux
Ответ Tayriz
Месяц назад в комментах, помоему к трансферной стоимости игроков, примерно 90% писали что Родриго переоценный баст, который и близко не стоит 100млн 😅 При том что ему всего 22 года. В этом сезоне 14 матчей 5+4 Ла Лига, 4 матча в ЛЧ 2+1. Прошлый сезон 34 матча Ла Лига 9+8, ЛЧ 12 матчей 5+2. Да уж переоценный по мнению диванных экспертов спроста))
9 г+а за ТРИ матча.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санти Воид
Ответ Azamat Yekizhanov
У Диаса понос по русски говоря
просрётся к матчу с Наполи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий