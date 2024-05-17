Винисиус повторил свой лучший результат по голам в «Реале» - время превзойти самого себя еще есть⚽

Винисиус не устает превосходить самого себя год за годом. Он уже повторил цифры своего самого результативного сезона в «Мадриде», забив дубль в ворота «Алавеса» в прошедшем матче Ла Лиги.

В этом сезоне бразилец записал в свой актив 23 гола – это его личный рекорд, который он установил в прошлом году. Но если тогда ему потребовалось 55 матчей, то сейчас Вини справился за 37.

23 гола Винисиуса распределились следующим образом: 15 в Ла Лиге, 5 в Лиге чемпионов и 3 в Суперкубке Испании. Кроме того, Вини стал автором 7 результативных передач.

Хочется отдельно подчеркнуть важность голов бразильца – они позволили «Мадриду» выйти в финал Лиги чемпионов, завоевать кубок Ла Лиги и Суперкубок Испании. В финале Суперкубка Вини оформил хет-трик в ворота «Барселоны», подарив своей команде первый трофей в сезоне.

В Лиге чемпионов самым важным стал дубль Винисиуса в Мюнхене, который вывел «сливочных» в финал турнира.

У бразильца еще есть несколько матчей, чтобы установить личный голевой рекорд.