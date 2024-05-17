Иско получил тяжелую травму и пропустит Евро🚨

Иско снова не везет! Футболист провел отличный сезон за «Бетис» и имел все шансы поехать на Евро этим летом, но в матче с «Лас-Пальмасом» получил серьезную травму и теперь может забыть о турнире.

«После проведения медицинского осмотра было выявлено, что у Иско Аларкона сломана левая малоберцовая кость», - говорится в официальном заявлении «Бетиса».

«В ближайшее время медицинский штаб сможет уточнить, потребуется ли футболисту операция».

В сети завирусились кадры Иско, покидающего медицинский центр на костылях.

Бывший футболист «Мадрида» Иско получил травму в начале сезона и месяц оставался вне игры, но это не помешало ему после принять участие в 29 матчах «Бетиса» и в 19 из них стать Лучшим игроком.