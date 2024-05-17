🤩 Adidas выпустил лимитированную серию бутс с Тони Кроосом. В продажу попадет только один размер - который носит звезда «Реала» 😮

Немецкий бренд Adidas выпустит лимитированную серию культовых бутс Adidas 11PRO TK, оформленных совместно со звездой мадридского «Реала» Тони Кроосом.

В соцсетях уже сравнили выбор компании с коллабом 18-летней давности, когда рынок футбольных кроссовок переполошила коллекция Zidane Predator.

В заявлении Adidas сказано:

«Сделанные с тщательным вниманием к деталям, эти бутсы имеют тот же роскошный мягкий кожаный верх, который обеспечивает лёгкое прикосновение и оптимальный комфорт, в то время как подошва Adipure обеспечивает стабильность и сцепление. Эти бутсы выйдут в эксклюзивном размере, пошитом специально для Тони Крооса, что делает их коллекционными.

Обувь поступит в продажу 12 июня. Приблизительная стоимость: €250.

Хотите такие?