Рауль «отказался» от должности главного тренера, чтобы остаться в «Кастилье»

Сообщается, что Рауль Гонсалес отклонил предложение команды Бундеслиги "Унион Берлин", чтобы остаться в "Реале Кастилья".

Marca утверждает, что к Раулю обратился немецкий клуб, который ищет замену Урсу Фишеру.

Однако легенда клуба решил остаться верным «Реалу», команде, которую он тренирует с 2019 года.

В сообщении говорится, что Рауль доволен своим проектом на уровне Сегунды В, где он развивает молодые таланты и готовит их к основной команде.

Рауля также похвалил старший тренер «Реала» Карло Анчелотти, который несколько раз консультировал его и давал ему возможность работать с основной командой на тренировках.