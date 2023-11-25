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Рауль «отказался» от должности главного тренера, чтобы остаться в «Кастилье»

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Сообщается, что Рауль Гонсалес отклонил предложение команды Бундеслиги "Унион Берлин",  чтобы остаться в "Реале Кастилья".

Marca утверждает, что к Раулю обратился немецкий клуб, который ищет замену Урсу Фишеру.

Однако легенда клуба решил остаться верным «Реалу», команде, которую он тренирует с 2019 года.

В сообщении говорится, что Рауль доволен своим проектом на уровне Сегунды В, где он развивает молодые таланты и готовит их к основной команде.

Рауля также похвалил старший тренер «Реала» Карло Анчелотти, который несколько раз консультировал его и давал ему возможность работать с основной командой на тренировках.

2 комментария

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Ruslan3132
"Рауля также похвалил старший тренер «Реала» Карло Анчелотти, который несколько раз консультировал его и давал ему возможность работать с основной командой на тренировках."
последний абзац важен, Анчи бы побольше подтягивать Рауля к работе с основой, сделать помощником, как Зизу в свое время. На одной Кастилье не набьет шишек Рауль.
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Xbhxj Fifi
Ответ Ruslan3132
"Рауля также похвалил старший тренер «Реала» Карло Анчелотти, который несколько раз консультировал его и давал ему возможность работать с основной командой на тренировках." последний абзац важен, Анчи бы побольше подтягивать Рауля к работе с основой, сделать помощником, как Зизу в свое время. На одной Кастилье не набьет шишек Рауль.
Легенде нужно уходить , на одном кастилье далеко не уйдет.
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