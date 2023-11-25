Рауль «отказался» от должности главного тренера, чтобы остаться в «Кастилье»
Сообщается, что Рауль Гонсалес отклонил предложение команды Бундеслиги "Унион Берлин", чтобы остаться в "Реале Кастилья".
Marca утверждает, что к Раулю обратился немецкий клуб, который ищет замену Урсу Фишеру.
Однако легенда клуба решил остаться верным «Реалу», команде, которую он тренирует с 2019 года.
В сообщении говорится, что Рауль доволен своим проектом на уровне Сегунды В, где он развивает молодые таланты и готовит их к основной команде.
Рауля также похвалил старший тренер «Реала» Карло Анчелотти, который несколько раз консультировал его и давал ему возможность работать с основной командой на тренировках.
последний абзац важен, Анчи бы побольше подтягивать Рауля к работе с основой, сделать помощником, как Зизу в свое время. На одной Кастилье не набьет шишек Рауль.