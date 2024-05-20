Арда Гюлер обошел Ламина Ямаля по количеству голов в Ла Лиге

Арда Гюлер стал автором дубля в матче «Мадрида» с «Вильярреалом» и сейчас в его активе уже шесть голов. Для того, чтобы добраться до этой цифры юному игроку потребовалось всего 10 матчей и 373 минуты. Получается, что 19-летний турок забивает в среднем каждые 62 минуты.

Интересно, что Гюлер обошел Ламина Ямаля по количеству голов в Ла Лиге и ему потребовалось существенно меньше времени: игрок «Барселоны» забил пять голов за 36 матчей и 2000 минут.

Арда Гюлер попробовал себя не только в Ла Лиге, но и в Кубке Короля против «Арандины», а также получил несколько минут в Суперкубке Испании. Ему остается только дебютировать в Лиге чемпионов – вполне возможно, что это произойдет 1 июня в Лондоне. В целом за этот сезон Арда провел на поле 440 минут в 12 матчах.

Напомним, что Арда Гюлер перешел в «Реал Мадрид» за 20 млн евро из «Фенербахче» прошлым летом. Юный футболист не мог играть вплоть до второй половины сезона из-за травм, но клуб и тренерский штаб просили болельщиков проявить терпение и были правы – на финальном отрезке сезона Арда всем доказал, что обладает талантом для того, чтобы представлять «Реал Мадрид».